Южноуралец обманул алкотестер

Житель Кыштыма обвел алкотестер вокруг пальца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером воскресенья, 28 января на улице Челюскинцев.

Наряд ДПС остановил автомобиль «Рено Логан». Ехавший за рулем машины 25-летний кыштымец произвел на полицейских впечатление явно нетрезвого.

Однако, на удивление инспекторов ГИБДД, молодой человек с готовностью согласился пройти проверку алкотестером. Каково же было удивление стражей порядка, когда прибор не показал наличия в крови южноуральца никакого алкоголя.

Впрочем, избежать административной ответственности мужчине все-таки не удалось. Как пишет «Кыштымский рабочий», настойчивые сотрудники полицию предложили южноуральцу пройти медицинское освидетельствование в больнице. От этого находчивый горожанин отказался. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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