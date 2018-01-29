Пенсия и паспорт – через МФЦ: в России утвердили список услуг, которые будут оказывать, не глядя на регистрацию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые можно будет получить в любом многофункциональном центре, не взирая на место регистрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава российского правительства заявил на совещании со своими заместителями в Горках.

«Я утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые теперь будут оказываться по так называемому экстерриториальному принципу, то есть, вне зависимости от того, где проживает гражданин, где он зарегистрирован. Это значит, что можно подать документы, получить результат по этим документам в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МВЦ, то есть, в многофункциональном центре при наличии соответствующих соглашений», – цитирует Медведева РИА «Новости».

Согласно документу, теперь, независимо от места регистрации, граждане Российской Федерации смогут в любом МФЦ подать заявление и получить обычный и заграничный паспорта гражданина РФ (в том числе биометрический), оформить пенсию и получить сертификат на материнский капитал, зарегистрировать права на недвижимое имущество, получить фитосанитарный и карантинный сертификаты Россельхознадзора и даже зарегистрировать впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические и биологические вещества и изготавливаемые на их основе препараты, потенциально опасные для человека (за исключением лекарств).

Российский премьер подчеркнул, что такая инициатива предоставит гражданам больше возможностей и удобства при получении госуслуг. В будущем перечень будет расширен, заверил глава правительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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