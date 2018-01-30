Южноуральского наркодилера-благотворителя отправили за решетку

В Челябинской области завершился процесс по делу наркодилера, помогавшего больным детям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Сосновского районного суда, южноуралец признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, а также покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере.

Судом установлено, что молодой человек создал собственный Интернет-магазин по дистанционному сбыту наркотических средств, самостоятельно изготавливая наркотики, перерабатывая их и расфасовывая, после чего осуществлял «закладки» на территории Челябинска, получая за это денежные средства от приобретателей.

Согласно сообщенным подсудимым сведениям, часть средств, получаемых от сбыта наркотиков, он расходовал, перечисляя их в благотворительные фонды помощи больным детям, планировал создать свой благотворительный фонд.

С учетом заключенного досудебного соглашения и одного неоконченного преступления, ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил южноуральца к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 700 тысяч рублей. На его имущество – автомобиль БМВ наложен арест, а также конфискованы в доход государства средства совершения преступлений.

Также молодой человек обвинялся в легализации средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в особо крупном размере – более 7 миллионов 280 тысяч рублей. В данной части уголовное дело прекращено судом в связи с отказом государственного обвинителя об обвинения.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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