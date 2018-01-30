В Челябинской области школы оштрафовали за падение ученика с турника

В Кунашакском районе образовательное учреждение заплатит 25 тысяч рублей за сломанное плечо школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кунашакского района в ходе проверки установило факт нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что в период нахождения в лагере дневного пребывания при МКОУ «Урукульская СОШ» ученик 6 класса в результате падения с турника получил закрытый перелом левой плечевой кости.

«Причиной несчастного случая явился недостаточный контроль за поведением воспитанников во время посещения лагеря дневного пребывания со стороны воспитателя образовательного учреждения», – пришли к выводу представители прокуратуры.

Прокурором района в интересах законного представителя несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате ненадлежащего исполнения обязанностей воспитателем лагеря дневного пребывания.

Кунашакским районным судом требования прокурора удовлетворены, в счет компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, с МКОУ «Урукульская СОШ» взыскано 25 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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