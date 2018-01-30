В Челябинске бизнесмены-должники выгнали пешеходов на дорогу

Заказчик строительства в Челябинске автосалона выгнал пешеходов на проезжую часть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверка по информации Комитета градостроительства и архитектуры города о размещении ООО «УралАвтоЭкспресс» строительного ограждения на пешеходном тротуаре по улице Кузнецова.

Установлено, что ООО «УралАвтоЭкспресс» арендует муниципальный земельный участок, расположенный на пересечении улиц Блюхера и Кузнецова в Центральном районе Челябинска для строительства центра по продаже автомобилей. «Осмотром указанного земельного участка установлено, что строительные работы в настоящее время застройщиком не ведутся, – констатировали в прокуратуре. – Строительное ограждение в южной части земельного участка, в нарушение Правил дорожного движения, Правил благоустройства территории города Челябинска, расположено на тротуаре, примыкающем к проезжей части улицы Кузнецова, что является недопустимым и влечет нарушение прав граждан на комфортное и безопасное передвижение».

При этом действия по установке ограждения строительной площадки с занятием тротуара не были согласованы с администрацией района, организациями, выполняющими функции заказчика по содержанию улично-дорожной сети города и ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Кроме того, ООО «УралАвтоЭкспресс» надлежащим образом не исполняется обязанность по своевременному и полному внесению платы по договору аренды вышеуказанного земельного участка. По состоянию на декабрь 2017 года в нарушение земельного законодательства у предприятия имеется задолженность в размере около полумиллиона рублей.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района директору ООО «УралАвтоЭкспресс» внесено представление.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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