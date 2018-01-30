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Вторник, 30 января 2018, 09:57 мск

Челябинск

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Южноралец получил 14 лет колонии за попытку продать полтора кило «синтетики»

Житель Чебаркуля проведет полтора десятка лет за решеткой за незаконный оборот наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чебаркульский городской суд признал 33-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В суде установлено, что мужчина в 2016 году с целью сбыта приобрел синтетическое наркотическое средство массой около 1,5 килограмма, которое хранил в гараже, расположенном на территории гаражного кооператива в Чебаркуле. Кроме того, в это же время он заказал на интернет-сайте синтетическое наркотическое средство массой около 2 килограммов с целью сбыта.

В ноябре 2016 года, получив сообщение о месте закладки наркотического средства, не осведомленный о проводимом оперативном мероприятии, южноуралец муляж наркотического средства из места скрытого незаконного хранения. В ходе проведенного в гараже обыска из незаконного оборота изъято около 1,5 килограмма указанного наркотического средства.

Судом ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, со штрафом 600 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом обращено взыскание на изъятые в ходе предварительного следствия денежные средства осужденного в сумме 405 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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