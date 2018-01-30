Минобрнауки предложило Южному Уралу миллиард рублей на создание ясельных мест

Челябинская область может получить в ближайшие два года до 1 миллиарда рублей на создание в дошкольных учреждениях групп для детей младше трех лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципалитеты Южного Урала могут получить до 500 миллионов рублей в 2018 и столько же – в 2019 году. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов на совещании с органами местного самоуправления, ответственными за образовательную сферу.

«Буквально только что не принесли письмо федерального замминистра об этом, – рассказал чиновник. – По всей видимости, речь будет идти о финансировании возведения пристроев, стройки и выкупа».

Правда, для того, чтобы претендовать на федеральные деньги уже в нынешнем году, муниципалы должны поторопиться: подтвердить заявки необходимо до 1 февраля. Поэтому, по словам первого замминистра областного ведомства Елены Коузовой, в 2018 году на софинансирование из федерального бюджета смогут лишь Челябинск и Пласт. Причем речь идет именно о софинансировании: по предварительным данным федеральный центр выделяет 81%, еще 19% местным властям придется найти самостоятельно.

Еще одна особенность: дополнительные средства можно будет направить лишь на создание мест в ясельных группах (от 1,5 до 3 лет). По оценкам областных чиновников, это примерно треть от общего числа групп в детском саду (методику расчета Минобрнауки пока региону не предоставило). Соответственно, деньги на выкуп или строительство остальных двух третей здания дошкольного учреждения муниципальным властям придется привлекать из других источников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.18

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