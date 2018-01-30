Магнитогорские металлурги подарили молодым врачам новые квартиры

ММК приобрел жильё молодым врачам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководством холдинга было принято решение приобрести пять однокомнатных квартир для молодых специалистов поликлиники №1 Центральной клинической медико-санитарной части.

Все пятеро счастливчиков – молодые девушки, стаж работы которых от одного года до трёх лет. Как заверила руководитель медсанчасти Марина Шеметова, все они подают большие надежды, уже сейчас показывают высокий профессионализм и ответственность в работе.

«Социальные программы комбината невозможно представить без сотрудничества с Центральной клинической медико-санитарной частью, – напомнил старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Егор Кожаев. – Комбинат уделяет особое внимание здоровью работников и членов их семей, ведь работники – главная ценность компании, а сохранение их здоровья – приоритетная задача социальной политики. Знаем, как трудно привлечь и закрепить в сфере медицины высококлассных специалистов, какие затраты для этого необходимы. Поликлиника №1 – базовая амбулатория комбината, врачи которой осуществляют диагностику, профилактику и лечение работников, прилагают все усилия, чтобы вернуть их здоровыми на рабочие места, где они трудятся на благо предприятия и своей семьи».

В торжественной обстановке на совещании исполнительной дирекции генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев предложил девушкам самим выбрать коробочки, в которых лежат ключи и написан адрес квартир. «Молодые специалисты – это потенциал любой организации, поэтому так важно, чтобы они проявили себя с лучшей стороны и закрепились на рабочем месте, – сказал Павел Шиляев. – Вы в одной команде с комбинатом, поэтому воспринимать вас иначе, как коллег, не можем. Удачи в работе и счастья в новом доме!»

От имени молодых врачей Елена Лапина поблагодарила руководство комбината во главе с председателем совета директоров Виктором Рашниковым за неожиданный и важный подарок.

Подводя итог встречи, главный врач Центральной клинической медико-санитарной части Марина Шеметова отметила, что градообразующее предприятие и больница идут рука об руку уже 75 лет. Все усилия врачей нацелены на то, чтобы металлурги были здоровы и успешно работали, а предприятие развивалось. И выразила надежду, что подобные подарки от предприятия, такие нужные, жизненно необходимые, будут не последними.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.18

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