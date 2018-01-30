В Челябинске сменился топ-менеджер «МегаФона»

«МегаФон» сообщает о кадровых изменениях на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, директором Челябинского отделения компании «МегаФон» назначена Анна Козлова, ранее занимавшая должность руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке Южного Урала. В приоритете нового ТОП-менеджера будет развитие инфраструктуры и цифровых абонентов в регионе.

За плечами Анны 15-летний опыт работы в телекоме. Под ее руководством «МегаФону» в Челябинской области удалось увеличить долю рынка по выручке и превзойти ближайшего конкурента по числу клиентов.

«Наши абоненты привыкли к высоким скоростям и качеству сети. И крайне важно оправдать, и превзойти их ожидания, сохранив стандарты сервиса. Поэтому ключевые задачи – развитие инфраструктуры для поддержания статуса инновационного телеком-оператора, а также курс на цифровизацию и внедрение высокотехнологических сервисов для корпоративных и госклиентов», – прокомментировала свое назначение Анна Козлова.

Напомним, Челябинск стал третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, где появилась технология LTE-Advanced и скорости передачи данных в 300 Мбит/с. Сейчас самый быстрый мобильный интернет запущен уже на всей территории Челябинска и на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.

Игорь Остатюк, ранее занимавший эту должность, возглавил региональное отделение «МегаФона» по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Анна Козлова родилась в 1972 году в Челябинске. В 1994 году окончила кафедру «Конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств» Челябинского политехнического института (сегодня Южно-Уральский государственный университет).

В телекоммуникационной отрасли Анна работает с 1997 года, начав свою карьеру с должности начальника информационно-сервисного отдела ООО «Связьинформ» по Челябинской области. В «МегаФон» Анна пришла в 2002 году, возглавив центр продаж и обслуживания. Последние 5 лет занимала должность руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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