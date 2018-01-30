На Южном Урале повсеместно нарушают правила приема в школы и детские сады

Нарушение порядка приема в образовательные учреждения вошло в топ-3 недочетов сферы образования Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во всех муниципалитетах региона, где прошли проверки соблюдения образовательного законодательства в 2017 году, были обнаружены нарушения. Об этом заявила начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Ирина Бондарева.

В течение прошедшего года аудиторы министерства образования навестили 10 муниципальных образований – это 19% от числа муниципалитетов Челябинской области, уточнила чиновница.

На общем количестве выявленных нарушений представительница министерства акцентировать внимание не стала. Зато остановилась на наиболее распространенных из них.

Оказалось, что в трех сферах, где местные чиновники и управленцы от образования чаще всего пренебрегают требованиями законодательства, сосредоточено почти 60% всех выявленных нарушений.

Печальное лидерство здесь осталось за нарушениями в организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (22% отклонений от требований). На втором непочетном месте оказалось пренебрежение порядком учета несовершеннолетних, подлежащих обучению в образовательных учреждениях (20%). Это означает, что местные чиновники, по сути, не знают, какое число детей должно посещать учебные заведения и делают ли они это вообще.

Наконец, на третьем месте антирейтинга расположились нарушения порядка приема несовершеннолетних в общеобразовательные учреждения. Таковых министерские аудиторы насчитали аж 17%, так что можно смело сказать, что прием ребенка в детский сад или школу остается одной из наиболее коррупциогенных сфер деятельности южноуральских чиновников и руководителей образовательных учреждений.

Следует отметить и такое отклонение, как нарушение порядка оценки результатов реорганизации сети образовательных учреждений. Получается, что процесс оптимизации в Челябинской области по-прежнему идет ради самого процесса: в каждом десятом случае чиновники не в состоянии сказать, оправдало ли себя слияние учебных заведений, и чего удалось добиться, закрыв ту или иную школу.

Впрочем, есть в регионе и куда менее массовые нарушения. Например, в 2017 году у двух образовательных учреждений была приостановлена аккредитация. Правда, уже к маю месяцу они исправили найденные недочеты, и действие аккредитации было возобновлено.

С лицензированием дело обстоит не столь радужно. Так, по словам Ирины Бондаревой, уже четвертый год в области три образовательных учреждения работают без лицензии (два – в Красноармейском районе, одно – в Кыштыме). Пока областные чиновники относятся к этому, можно сказать, благодушно. Во всяком случае, жестких мер в ближайшее время не обещают. «Но вы должны понимать, что в этих учреждениях условия безопасности не соблюдены, а права педагогов нарушены», – предостерегла руководителей муниципальных управлений образования чиновница.

Челябинск, Виктор Елисеев

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