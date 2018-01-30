Южноуральские силовики предложили внедрить в школы пенсионеров МВД

В полицейском главке Челябинской области предложили «усилить» школы начальниками по безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе совещания руководителей муниципальных управлений образования заместитель начальника полиции ГУ МВД по Челябинской области Вячеслав Ботов вернулся к вопросу введения в школах региона должности заместителя директора по безопасности.

Напомним, впервые эта рекомендация прозвучала на заседании КЧС при администрации Челябинска на минувшей неделе – после серии вооруженных нападений на российские школы и поножовщины в одном из образовательных учреждений в Сосновском районе.

Реформа 2011 года не только привела к переименованию милиции в полицию, напомнил сегодня представитель силового ведомства. «Были полностью сокращены все школьные инспекторы», – напомнил Вячеслав Ботов. В итоге, при штате в 276 инспекторов по делам несовершеннолетних правоохранители просто не в состоянии охватить всю систему профилактики противоправных действий среди несовершеннолетних, признал силовик.

Но в южноуральском главке уже нашли возможность улучшить ситуацию. А именно – ввести в школах региона должность заместителя директора по безопасности, который будет работать в тесной связи с представителями полиции и других специальных ведомств.

И, похоже, в ГУ МВД даже знают, кто может занять подобную должность. Так, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального полицейского главка Олег Иванов напомнил о высвободившихся кадрах министерства внутренних дел. «К сожалению, система безопасности в школах организована крайне плохо. Сидят дедушки и бабушки, которые даже не знают, для чего нужны эти рамки (металлоискателей – прим. Новый День), – посетовал он. И тут же намекнул: «Вспомните о достаточно большом числе пенсионеров МВД, которые в банках систему безопасности очень хорошо организовали».

Впрочем, вряд ли школы смогут предоставить экс-силовикам столь же существенное вознаграждение, как банки. При этом, пенсионеры МВД и так недешево обходятся бюджету – они получают «военную пенсию». Да и должность замдиректора учебного заведения предполагает хотя и не «банковскую», но все же не копеечную зарплату – и опять-таки из бюджета.

Поэтому в региональном министерстве образования и науки подобный намек-предложение пока вызвал растерянность. По крайней мере, глава ведомства Александр Кузнецов ограничился замечанием, что школы в области разные. Видимо, у министра тоже возникли серьезные сомнения по поводу финансовых возможностей образовательных организаций принять в штат отставников, столь прекрасно показавших себя на службе в банках.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.18

Сотрудников прокуратуры Челябинской области сократили ради карьерного роста. / На реконструкцию челябинского цирка потребуется около миллиарда рублей. / Челябинка скончалась в поликлинике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»