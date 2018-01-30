В Челябинской области отказываются от загородного отдыха детей

Муниципальные власти Южного Урала сократили число детей, направляемых в загородные лагеря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первого этапа отбора получателей субсидий на организацию детского отдыха в каникулы в Челябинской области снизилось число детей, отправляющихся в загородные лагеря. Об этом сообщила начальник управления бюджетной политики министерства образования и науки региона Светлана Исакаева.

Несмотря на то, что число оздоравливающихся в пришкольных лагерях дневного пребывания растет, тенденция в регионе складывается тревожная, отметила чиновница. И связано это с особенностями бюджетирования.

Согласно представленным муниципалитетами планам, летом 2018 года в загородных детских лагерях региона планировалось оздоровить порядка 85,5 тысяч юных южноуральцев. Однако в реальности местные чиновники подали заявки на 83 с небольшим тысячи путевок, снижение составило 2 тысячи 378 мест.

Не исключено, что сокращение направлений на отдых в загородные лагеря связано с существенной разницей стоимости такого отдыха и посещения городского лагеря при школе. На местах давно уже привыкли перераспределять субсидию на отдых в ДОЛ на софинансирование организации деятельности пришкольных лагерей.

Однако теперь эта практика будет прекращена, предупредила чиновница. «Уже сегодня можно говорить о возникновении необходимости возврата части средств, полученных на субсидирование отдыха в ДО, – в случае неисполнения индикативных показателей», – отметила Светлана Исакаева.

При этом перераспределить субсидии не получится: для каждой суммы четко формулируется техзадание, и «переброс» денег на другую статью будет считаться нецелевым использованием средств.

Муниципальные власти попытались хотя бы частично исправить ситуацию в ходе второго этапа отбора. И действительно, число детей, которых планировалось направить отдыхать в загродных лагерях, выросло. Однако лишь за счет дополнительных соглашений, заключенных с Катав-Ивановском другими муниципалитетами, а также допсоглашением между Челябинском и Копейском. Между тем, для финансирования договоренностей потребовалось бы внести коррективы в бюджет области. На это правительство Южного Урала не пошло, отклонив соответствующее письмо министерства образования и науки области.

В итоге, дополнительные соглашения придется разорвать. Муниципальным же властям предстоит готовиться к возврату непотраченных сумм в областной бюджет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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