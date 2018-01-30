Всё так плохо? Южноуральские чиновники отказались обсуждать проблему безопасности несовершеннолетних при журналистах

Чиновники министерства образования и науки Челябинской области «попросили» прессу с доклада об учете несчастных случаев среди несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доклад консультанта отдела начального, основного, среднего общего образования регионального минобрнауки Евгении Маркиной был представлен на совещании руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования, состоявшемся сегодня в областной универсальной научной библиотеке.

Выступление чиновницы должно было состояться уже на третьем часу встречи. Ему предшествовало обсуждение вопроса обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, в котором приняли участие представители ГУ МВД по Челябинской области.

Именно во время выступления гостей представителей СМИ начала обхаживать первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова. Сначала чиновница попросила журналистов не публиковать «лишнего». Встретив недоумение со стороны прессы, г-жа Коузова изменила формулировку, предложив перед публикацией предоставить материалы для ознакомления в министерство. Услышав же категорический отказ, предложила и вовсе покинуть совещание, заявив, что прессу на него не приглашали.

Впрочем, на какое-то время чиновница решила сменить гнев на милость и удалилась, сказав журналистам, что раз уж они так хотят, то могут остаться. Однако после выступления Елены Коузовой, рассказавшей о теме последних совещаний в федеральном Минобрнауке, модератором совещания выступил сам региональный министр образования и науки Александр Кузнецов.

Уже когда докладчица, которой предстояло рассказать об учете несчастных случаев среди несовершеннолетних, стояла у микрофона, министр мягко поблагодарил представителей полицейского главка за участие в совещании и, объявив, что далее будут обсуждаться исключительно «технические вопросы», простился с силовиками.

Вслед за тем г-н Кузнецов обратился к представителям СМИ. Вновь подчеркнув, что речь идет о «технических вопросах», чиновник настоятельно попросил журналистов покинуть совещание.

Остается только гадать: какие такие технические вопросы обсуждали чиновники от образования, что побоялись придать их гласности. Впрочем, вряд ли в региональном министерстве не знают, что исключительно внутренние методики и механизмы не заинтересовали бы СМИ. Что же решили скрыть чиновники от прессы?

Челябинск, Виктор Елисеев

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