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Вторник, 30 января 2018, 19:17 мск

Челябинск

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Общественников не пустили на «круглый стол» по качеству воздуха на Южном Урале

Общественная палата Челябинской области решила не пускать челябинку на «круглый стол» по загрязнению воздуха в городе из-за нехватки стульев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представительнице инициативной группы «Челябинск Дыши» Елене Корноуховой отказали в участии в круглом столе по теме качества воздуха на Южном Урале. Об этом активисты сообщили в социальных сетях.

«Елена Корноухова сегодня, по просьбе ряда активных граждан из экологической группы «Челябинск Дыши», позвонила в общественную палату с вопросом о возможности присутствия на открытом мероприятии, – написали горожане. – Секретарь, после очень длительных переговоров с начальством, сообщила, что все места заняты и 1 – 2 стула найти не реально». Челябинке предложили довольствоваться заявлением на имя председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина.

Отметим, что это не единственное ограничение, введенное внезапно накануне публичного обсуждения. Так, пресс-служба общественной палаты распространила сегодня письмо с анонсом «круглого стола», посвященного качеству атмосферного воздуха в Челябинской области, который состоится завтра, 31 января, в Южно-Уральском государственном аграрном университете. «Внимание! В связи с утвержденным пропускным режимом в вузе проводится предварительная аккредитация для всех участников встречи», – сообщают представители «органа общественности».

Что побудило руководство университета внезапно ввести пропускной режим, неизвестно: еще на прошлой неделе в здание вуза можно было спокойно пройти, чтобы принять участие в публичном обсуждении доклада управления Россельхознадзора по Челябинской области об итогах контрольно-надзорной деятельности в 2017 году.

А в декабре прошлого года здесь же состоялись две встречи рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа и «круглый стол» по теме качества атмосферного воздуха в Челябинске. И их участники также не жаловались на сложности с попаданием на мероприятия.

Возникает резонный вопрос: а не пытается ли Общественная палата Челябинской области окончательно изолировать себя от общества, голосом которого она, по идее, и призвана быть. На этом фоне отнюдь не безосновательными выглядят заявления эко-активистов в социальных сетях: «Мы понимаем, какую роль отвели Общественной палате Челябинской области в экологической тематике».

Челябинск, Виктор Елисеев

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