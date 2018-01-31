Прокуратура Миасса потребовала 6 лет колонии застройщику, кинувшему дольщиков

Челябинск, Январь 31 (Новый День, Виктор Елисеев) – В миассе гособвинитель запросил 6 лет лишения свободы директору фирмы-застройщика, от действий которого пострадали 140 участников долевого строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Миасском городском суде состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Аркона», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Согласно предъявленному обвинению топ-менеджер, используя свои полномочия вопреки законным интересам указанного общества, действуя в собственных интересах и интересах своего заместителя, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (находится в международном розыске за совершение мошенничества), заключил с коммерческой фирмой заведомо фиктивный безденежный договор о передаче 103 квартир за 76 миллионов 711 тысяч 800 рублей, после чего собственноручно подписал и заверил печатью ООО «Аркона» справку об отсутствии финансовых претензий в связи с полной оплатой указанных денежных средств, без фактического внесения средств на счета общества.

Контроль за законностью заключаемых сделок, движением денежных средств по расчетному счету и процессом строительства осуществлялся ОАО «Челябинвестбанк», предоставившим ООО «Аркона» кредиты на застройку района МЖК в Миассе.

Заключив этот договор, топ-менеджеры застройщика фактически вывел из-под контроля ОАО «Челябинвестбанк» десятки миллионов рублей, которыми и получили возможность распоряжаться.

Кроме того, гендиректор «Арконы», не контролируя надлежащим образом действия своего заместителя, предоставил тому возможность и дальше использовать поступающие от участников долевого строительства деньги не по целевому назначению, заключая фиктивных сделок.

В результате действий гендиректора деньги в сумме 95 миллионов 888 тысяч 755 рублей, полученные от участников долевого строительства в период с 6 марта 2014 по 21 января 2016 года при реализации 126 квартир, по целевому назначению – строительство дома №6 по улице МЖК Миасса – направлены не были.

По данному уголовному делу признаны потерпевшими 140 лиц физических и юридических лиц, которыми заявлены требования о возмещении причинного материального вреда.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение обвиняемому наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 3 года.

Оглашение приговора назначено на 5 февраля.

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