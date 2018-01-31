Осложнение после болезни: форвард челябинского «Трактора» потерял жену

У одного из лидеров челябинского ХК «Трактор» Максима Якуцени умерла жена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная причина смерти челябинки неизвестна. Сообщение на официальном сайте ХК «Трактор» весьма скупо.

«Руководство хоккейного клуба «Трактор», тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики выражают искренние соболезнования одному из лидеров «Трактора» Максиму Якуцене в связи со скоропостижным уходом из жизни его супруги – Ирины Валерьевны Якуцени», – сообщает пресс-служба клуба.

Между тем, по некоторым данным, у челябинки развилась пневмония после болезни. Отметим, что это заболевание часто возникает в качестве осложнения при ОРВИ и гриппе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.18

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