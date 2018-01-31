Педофил из челябинского горсада Пушкина избежал наказания

Бывшему уборщику горсада Пушкина в Челябинске, надругавшемуся над школьниками, не будут предъявлять обвинение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 53-летний сотрудник, удовлетворявший свои извращенные желания прямо на рабочем месте, признан невменяемым.

Напомним, мужчина работал в муниципальном учреждении в должности уборщика. В парке он и высматривал своих будущих жертв.

По данным следствия, педофил подозревается в нарушении половой неприкосновенности двух 12-летних мальчиков. Одного из них он заманил к себе в частный дом в Курчатовском районе, где совершил насильственные действия сексуального характера. Затем уборщик заперся с тем же мальчиком и его другом в подсобке горсада, совершив в отношении них развратные действия. После этого один из школьников рассказал о произошедшем родителям. Извращенца задержали прямо на рабочем месте.

Однако обвинения по уголовной статье педофил так и не дождется: медико-психиатрическая экспертиза выявила у него серьезное психическое расстройство, лишающее его возможности отдавать отчет в своих действиях. Поэтому его может ждать лишь принудительное лечение в психиатрической лечебнице. Постановление следственных органов о применении в отношении южноуральца принудительных мер медицинского характера находится на рассмотрении прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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