Ремонта не дождаться: в ФАС пожаловались на фирму, взявшуюся за экспертизу дома с падающими балконами в Челябинске

Чиновники потребовали включить в реестр недобросовестных поставщиков компанию, выигравшую право на историко-культурную экспертизу дома с падающими балконами в центре Челябинска.

Напомним, дом №61 по проспекту Ленина приобрел известность в 2015 году, когда обрушился один из его балконов. Здание оградили предупредительной лентой, оставшиеся балконы подперли вспомогательными конструкциями. Однако это не помешало старой штукатурке и ветхим кирпичам продолжать периодически осыпаться.

Не смогли решить и вопрос с ремонтом. Сначала речь шла о необходимости финансирования ремонтных работ за счет собственников помещений в доме. Но вдруг появилась информация о том, что дом является памятником истории и архитектуры.

Жители дома (не самые бедные в Челябинске) поначалу обрадовались новому повороту. Ведь теперь здание должны были отремонтировать в счет бюджета. Однако очень быстро стало ясно, что новый статус принес жильцам больше проблем, чем облегчения. Теперь ремонт необходимо согласовывать с чиновниками государственного комитета охраны культурного наследия Челябинской области. Однако для получения согласования необходимо сначала пройти историко-культурную экспертизу, чтобы подтвердить статус памятника (пока здание относится к категории выявленных объектов).

Экспертизу взялась провести челябинская компания «Реставрационная мастерская». Правда, выполнить обязательство фирма должна была до октября 2017 года. Так и не дождавшись результатов, областной комитет обратился в УФАС с просьбой внести компанию в реестр недобросоветстных поставщиков.

Всего областные чиновники направили в антимонопольное ведомство 7 обращений о включении в РНП победителей аукционов по историко-культурной экспертизе зданий с общей ценой почти 8 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, речь идет о контрактах, которые государственный комитет охраны культурного наследия Челябинской области заключил в середине 2017 года с ООО «Реставрационная мастерская» (Челябинск) и ООО «НПФ «ГАМАС» (Санкт-Петербург).

Как сообщил комитет, три контракта на выполнение работ по разработке проектов зон охраны и проведению государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия на территории Челябинской области были заключены с ООО «НПФ «ГАМАС», четыре контракта на проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов культурного наследия на территории Челябинской области – с ООО «Реставрационная мастерская».

Однако данные работы не были исполнены в установленный срок – до конца ноября 2017 года. В связи с этим заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов и направил обращения в Челябинское УФАС России о включении победителей закупок в Реестр недобросовестных поставщиков.

Речь идет о следующих объектах:

1. Церковь Свято-Сергиевская (Копейск, ул. Халтурина, 56), Дом, в котором жил немецкий антифашист А. Хеслер 1939-1942 годах (Челябинск, пр. Ленина, 15), жилые дома (Челябинск, пр. Ленина, 45, 47, 61, 71).

Начальная цена аукциона – 690 тысяч рублей, победитель – ООО «Реставрационная мастерская».

2. Дом жилой (Верхнеуральск, ул. Ленина, 20), Храм Михаила Архангела (Магнитогорский городской округ, п. Дмитриевка, ул. Коммунаров, 30).

Начальная цена аукциона – 215 тысяч рублей, победитель – ООО «Реставрационная мастерская».

3. Объекты культурного наследия федерального значения Дом жилой – «Белый дом» (Кыштым, пл. Карла Маркса, д. 2) и «Здание госпиталя» (Касли, ул. Коммуны, 59), объекты культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы заводовладельца «Белый дом» (Кыштым, пл. Карла Маркса, д. 2) и «Народный дом» (Кыштым, ул. Театральная, 2).

Начальная цена аукциона – 1,6 миллиона рублей, победитель – ООО «НПФ «ГАМАС».

4. Объект культурного наследия федерального значения в Челябинске на улице Труда «Здание пассажа Яушевых» (д. 92а), объекты культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в ноябре-декабре 1917 г. находился Челябинский городской комитет РСДРП (б) и революционный штаб охраны города» (д. 88), «Здание, в котором по инициативе И.Г. Горохова был открыт и размещался в 1923-1929 гг. музей местного края, где работал историк С.Н. Дурылин и бывали нарком просвещения А.В. Луначарский и географ И.М. Крашенников» (д. 92), «Здание филармонии» (д. 92а).

Начальная цена аукциона – 559 тысяч рублей, победитель – ООО «НПФ «ГАМАС».

5. Объекты культурного наследия федерального значения в Троицке «Комплекс Троицкого (Уйского) собора» (ул. Красногвардейская, д. 1а), «Здание торговых рядов» (ул. им. А.М. Климова, д. 5а), объекты культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в апреле-июне 1918 и в августе-ноябре 1919 г. работал А.Е. Карташев» (ул. Октябрьская, 88), «Дом Яушевых» (Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, 12) и «Памятник «Тыл и фронт» (Магнитогорск, пр. Ленина, парк «Победы»).

Начальная цена аукциона – 2,4 миллиона рублей, победитель – ООО «НПФ «ГАМАС».

6. Церковь старообрядческая (Куса, ул. III Интернационала), Производственный корпус спиртзавода (Кусинский муниципальный район, п. Петропавловка), Дом жилой 1-этажный деревянный на высоком цоколе (Миасс, пер. Детский, 4), Усадьба (Миасс, пл. Труда, 3), Дом Алпатова П.С. (Сатка, ул. Комсомольская, 3), Храм Святого Николая (Саткинский муниципальный район, п. Бердяуш, ул. Связи, 2).

Начальная цена аукциона – 640 тысяч рублей, победитель – ООО «Реставрационная мастерская».

7. Объекты культурного наследия регионального значения «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы в городе Миассе» (Миасс, площадь Октябрьской революции), «Бывший особняк Симонова» (Миасс, ул. Пушкина, 8), «Дворец культуры вагоностроителей имени Т.Я. Белоконева» (Усть-Катав, ул. Комсомольская, 38), «Церковь Св. Иоанна Предтечи» (Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, д. 8).

Начальная цена аукциона – 1,8 миллиона рублей, победитель – ООО «Реставрационная мастерская».

«Стоит отметить, что обращение по аукциону с начальной ценой контракта 215 тысяч рублей возвращено заказчику, поскольку в представленных заказчиком документах и на официальном сайте госзакупок отсутствовала информация, подтверждающая вступление в силу решения комитета об одностороннем отказе от исполнения контракта и его расторжении», – сообщили в антимонопольном органе.

По обращению о включении сведений в отношении ООО «Реставрационная мастерская» по аукционам с начальной ценой 690 тысяч рублей, 1,6 миллиона рублей, 559 тысяч рублей и 2,4 миллиона рублей Челябинским УФАС России принято решение о невключении в РНП. Антимонопольной службой установлено, что заказчик не обеспечил победителям аукционов предусмотренной законодательством возможности на устранение нарушений условий контракта.

Очередные заседания Комиссии Челябинского УФАС России по аукционам на 640 тысяч рублей и 1,8 миллиона рублей состоятся 6 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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