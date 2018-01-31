Дело экс-начальника челябинского отдела угро, потратившего деньги задержанного, передано в суд

Дело бывшего начальника челябинского райотдела уголовного розыска, укравшего деньги у задержанного, передано в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший начальник отдела уголовного розыска ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску обвиняется в краже и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в октябре 2016 года, полицейский, превышая свои должностные полномочия, завладел банковской картой подозреваемого по уголовному делу. С банковской карты он снял более 40 тысяч рублей, которыми воспользовался по собственному усмотрению.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику УМВД России по Челябинску с требованием об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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