29 миллионов рублей на строительство конгресс-холла в Челябинске освоят магнитогорцы

Искусственный земельный участок под строительство конгресс-холла в Челябинске выиграла компания из Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 января состоялся аукцион на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка на пруду ЧГРЭС на реке Миасс под строительство конгресс-холла к саммиту ШОС и БРИКС.

Согласно протоколу рассмотрения заявок, в торгах приняли участие АО ПО «Монтажник» (Магнитогорск) и АО ЮУКЖСИ. Минимальную цену за свои услуги предложила компания «Монтажник». Свои услуги магнитогорцы оценили в 29 миллионов рублей, ЮУКЖСИ предложили сумму на 700 тысяч рублей больше.

Напомним, ранее появилась информация, что искусственный остров построит хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» за 4 миллиона рублей. Однако в действительности за эту сумму ХП выкупило у Фонда имущества Челябинской области лишь право заключения договора на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка на реке Миасс. Таким образом, в целом затраты партнерства составят 33 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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