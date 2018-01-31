До выборов президента осталось 47 дней: в Челябинске полиция не смогла засудить активиста «Стоп ГОКа»

Челябинский областной суд не стал пересматривать решение нижестоящей инстанции о признании невиновным активиста «Стоп ГОКа» Сергея Белогорохова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске продолжает история вокруг полицейского преследования активистов движения «Стоп ГОК», за которых обещал вступиться президент России Владимир Путин.

Напомним, 9 ноября, в день приезда главы государства противники строительства Томинского ГОКа устроили серию одиночных пикетов «Встречаем президента». В результате полиция задержала полтора десятка пикетчиков, несмотря на то, что акция была согласована мэрией.

В отношении шести задержанных были составлены административные протоколы. Вечером того же дня члену координационного совета движения Василию Московцу позвонил Владимир Путин. Среди прочего обсуждали и судьбу задержанных активистов. «Дам команду, чтобы людей оставили в покое», – пообещал президент.

И поначалу события развивались так, будто команда, действительно, поступила. В итоге пятеро активистов получили оправдательные приговоры в районных судах, еще одну освободили от наказания. Однако не все решения понравились местной полиции.

Сегодня Челябинский областной суд рассматривал жалобу начальника отдела полиции «Ленинский» на решение судьи, полностью оправдавшей Сергея Белогорохова. По мнению полицейского чина, активист все-таки нарушил правила пикетирования и должен быть оштрафован минимум на 10 тысяч рублей. Однако доводы силовика, по всей видимости, не расслышавшего слов главы государства, не убедили апелляционную инстанцию.

Решение судьи Ленинского районного суда оставлено без изменений и вступило в законную силу, сообщили активисты «Стоп ГОКа» на своих страницах в соцсетях. Сергей Белогорохов получил полное право на реабилитацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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