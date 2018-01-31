Февраль на Южном Урале начнется с двадцатиградусных скачков температур

Разница между дневными и ночными температурами в Челябинской области будет достигать 20 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало февраля в регионе будет характеризоваться низкими температурами ночью и достаточно теплыми дневными показателями.

Так, в ночь на 1 февраля синоптики Челябинского ЦГМС прогнозируют по области минус 22 – 27, в низинах – до 32 градусов мороза, в горах – 16-21 градуса ниже нуля. Между тем, днем ожидается не ниже минус 13, а в горах будет еще теплее – минус 8.

2 февраля ночью синоптики обещают -16, -21, при прояснении до -27. Днем – 7-12 градусов ниже нуля.

В ночь на субботу ожидается -13, -18, при прояснении до -25. Днем столбик термометра доберется до отметки в -4, -9 градусов, в горах и низинах ожидается -9, -13 градусов Цельсия.

В Челябинске в ночь на 1 февраля синоптики обещают -24, -26, днем – 13-15 градусов ниже нуля. Днем 2 февраля в областном центре потеплеет до -9, -11, а в субботу, 3 февраля, столбик термометра поднимется к значениям -7, -9 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.18

До выборов президента осталось 47 дней: в Челябинске полиция не смогла засудить активиста «Стоп ГОКа». / 29 миллионов рублей на строительство конгресс-холла в Челябинске освоят магнитогорцы. / Дело экс-начальника челябинского отдела угро, потратившего деньги задержанного, передано в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»