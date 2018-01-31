Без черной кассы все рухнет: бывший сотрудник администрации президента РФ рассказал о теневых деньгах в выборных кампаниях (ВИДЕО)

Выборы в России при существующей системе не могут обойтись без теневых фондов. И «крестовый поход» силовик против чиновников, причастных к деятельности таких фондом, подрывает саму систему выборов, а значит и политическую стабильность в стране. Об этом заявил бывший сотрудник администрации президента России, политолог Андрей Колядин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основные направления работы и функционал политтехнологов озвучил сегодня в Советском районном суде экс-заместитель департамента управления внутренней политики администрации президента РФ, бывший заместитель полпреда в УрФО Андрей Колядин.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов выступил в качестве свидетеля по громкому делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

Умышленно или случайно, но сегодняшний допрос политического эксперта вышел далеко за рамки имеющихся у него сведений о работе экс-губернатора Михаила Юревича и его команды в 2010 – 2013 годах.

В силу своей профессиональной деятельности практически на все вопросы стороны защиты и обвинения г-н Колядин сначала посвящал слушателей в тонкости избирательных кампаний, проходящих в регионах последнее десятилетие, а уже потом отвечал на конкретные вопросы по рассматриваемому делу.

РИА «Новый День» приводит выдержки из выступления политического консультанта:

«Надо понимать, что за выборы обычно отвечает не один человек, а целая когорта, состоящая из десятков чиновников, при этом каждый из них отвечает в выборном процессе за свой блок.

Основную ответственность несет вице-губернатор и губернатор на конкретной территории, он же политический оператор.

При этом глава региона априори заинтересован в исходе выборов, ведь явка для него – лакмусовая бумажка, показатель эффективности его работы.

Если президентская кампания в регионе не ведется, это свидетельствует о политической несостоятельности его руководства, что мгновенно приводит к печальным для него последствиям: невыполнении конституционного долга во всей системе власти.

Вертикаль власти распространяется абсолютно на все уровни и органы, вплоть до поселковых советов. Поэтому при подготовке всех президентских выборов сначала создаются федеральный штаб, затем региональные и муниципальные предвыборные штабы. Исключение составляют случаи, когда губернаторы имеют неосторожность формировать итоги выборов «на коленках», подписывая нужные им протоколы, однако даже в этом случае создаются фиктивные группы политтехнологов, создавались штабы».

В качестве примера спикер привел скандал по итогам выборов президента в Саратовской области.

Что касается степени заинтересованности глав муниципальных образований в исходе голосования, то она напрямую зависит от заинтересованности губернатора.

«Информация о том, что перед чиновниками на местах ставится задача набрать 70% явки и столько же голосов в поддержку президента, по мнению эксперта – фейк.

Сейчас прямой задачи не стоит, но раньше затачивались вполне конкретные задачи под каждый регион, а исполнители должны были провести соответствующую работу, чтобы этих показателей достичь».

Затем г-н Колядин все же признал, что задачу чиновникам муниципального уровня транслирует губернатор, однако эти указания нигде не задокументированы:

«Если любой процесс невозможно измерить, то он не работает. Если человеку не ставится конкретная задача, он кивает, уходит и ничего не делает. Когда есть конкретные цифровые показатели, можно сравнить данные, сделать выводы. Эффективность работы чиновников с момента, когда существуют выборы, всегда оценивается по явке и по итогам голосования. Еще есть критерий честность и легитимность, но он вторичен: его нельзя просчитать в цифрах.

Выборы – это определенный набор действий, который без денег не осуществляется. Это выпуск наружной рекламы, разработка дизайна, приглашения технологов, полевая структура, требующая наибольшего вливания денежных средств – сеть агитаторов, доверенные лица и так далее.

В целом, система выборов в России, начиная с 90-х годов, основана на финансировании избирательных кампаний, не связанном с официальными предвыборными фондами.

Так называемый, политический fundraising остается основной задачей для любых политических партий всех уровней, начиная от прямых выборов глав районов до президентских кампаний.

Всегда существовал серый и черный фонды, причем последний используется для спецопераций в ходе выборов – это дискредитация конкурентов, иначе, черный пиар».

Андрей Колядин: «Этим грешили и грешат самые различные партии. И силовики в курсе»

Андрей Колядин отметил, что после случая с задержанием Николая Сандакова финансирование избирательных кампаний немного упорядочилось, но сказать, что сейчас не существует черных фондов, было бы неправильно.

«Ранее система относилась к этому спокойно: все признавали правила игры, когда одновременно используются официальные и неофициальные фонды. Об этом знали не только те, кто непосредственно занимались выборами, также в качестве инвесторов участвовали бизнесмены, а это десятки-сотни тысяч людей. Вопросы касалось мелкого, среднего и большого бизнеса. Фонды формировались на протяжении многих лет, необязательно этим занимался губернатор или его заместитель по внутренней политике – просто была такая практика.

При этом люди, имеющие непосредственное отношение к политической системе, например, руководство законодательного собрания области или глава местной ячейки партии власти, не могли не знать о политических операторах и технологиях, которые используются на их территории».

Возвращаясь к ситуации бывшего вице-губернатора региона, г-н Колядин отметил, что дело Сандакова стало первым сигналом для вице-губернаторов других регионов.

В последнее время это даже вылилось в паранойю, говорит политолог, отмечая, что волна похожих уголовных дел отбила всякую охоту у специалистов заниматься выборами, а это подрывает саму систему.

«Среди высокопоставленных чиновников сейчас ходит прекрасная байка: если ваш друг передает вам сумку на время, чтобы завязать шнурки, не помогайте ему, потому что возможны всякие случайности: из-за кустов появятся достойные люди и далее по пунктам».

Суммы на региональных спецсчетах, по данным политического консультанта, могут исчисляться десятками миллионов долларов.

И как расходуются эти средства, по сути, никто не контролирует.

Челябинск, Юлия Димова

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