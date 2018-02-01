Экс-главе южноуральского села, продавшей дорогу к школе, грозит 7 лет колонии

В Челябинской области гособвинитель потребовал семи лет лишения свободы для чиновницы, продавшей дорогу к школе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, окончено судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы Буринского сельского поселения.

По результатам судебного следствия установлено, что занимая должность главы поселения, в сентябре 2015 года женщина получила взятку в 25 тысяч рублей за незаконную передачу в пользу взяткодателя 40 железобетонных дорожных плит, являющихся дорожным покрытием к Новобуринской средней школе, расположенной в селе Новобурино.

Государственный обвинитель ориентировал суд признать уже бывшую чиновницу виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах исполнительной власти, на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение 5 лет.

Последнее слово подсудимой назначено на 14 февраля 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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