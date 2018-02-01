Зэкам из Челябинска добавили срок за торговлю наркотиками

Попытка наладить торговлю наркотиками из-за колючей проволоки обернулась для южноуральцев длительными сроками заключения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд вынес признал троих жителей Челябинска виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием электронных или информационно-телекомуникационных сетей.

В суде установлено, что двое из осужденных, отбывая наказание в исправительной колонии на территории региона, имея связи среди лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, с использованием сотовых телефонов, имеющих доступ к Интернету, вступили в преступный сговор с двумя соучастницами.

Согласно отведенной роли, женщины должны были забрать из места скрытого хранения на территории кладбища наркотическое вещество и расфасовать на более мелкие партии с целью дальнейшей перепродажи. Однако придя в условленное место, чтобы забрать около 300 граммов героина, челябинки были задержаны полицией.

Суд назначил двоим соучастникам наказание в виде 13 и 12 лет лишения свободы, с учетом неотбытого наказания окончательно 24 года и 13 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Третьей соучастнице назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Все трое осужденных взяты под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении четвертой соучастницы приостановлено судом в связи с возникшим заболеванием и будет рассмотрено после улучшения состояния ее здоровья.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.02.18

Экс-главе южноуральского села, продавшей дорогу к школе, грозит 7 лет колонии. / В Миассе лесоруба раздавило сосной. / Троица южноуральцев, обокравшая операторов связи, предстанет перед судом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»