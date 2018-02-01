Южноуральский детский сад признали опасным для жизни

Прокуратура Варненского района потребовала привести в безопасное состояние здание детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Варненского района провело проверку соблюдения законодательства в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2» села Алексеевка.

«Установлено, что вход в здание детского сада со стороны пищеблока, который используется сотрудниками учреждения для приема поставляемых пищевых продуктов, находится в состоянии, опасном для жизни и здоровья людей. Плита, которая является основанием козырька указанного входа, начала обрушаться», – перечислили в прокуратуре.

Кроме того, лестницы аварийного выхода, расположенные с торцевой части здания, находятся в непригодном состоянии: пол частично обрушен, имеются сквозные дыры и трещины. «Указанные дефекты создают невозможность использования аварийных выходов по назначению, что нарушает права детей, а также сотрудников учреждения на безопасность жизни и здоровья», – констатировали в надзорном ведомстве.

Вход на территорию игровой площадки детского сада осуществляется через арку одной из эвакуационных лестниц, что создает условия причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних начавшимся обрушением материала, из которого построено сооружение.

«Выявленные нарушения законодательства об образовании, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, угрожают жизни и здоровью детей, а также работников и посетителей образовательной организации», – подвели итог в прокуратуре.

В связи с чем, прокурором района внесены представления начальнику управления по делам образования администрации Варненского района и заведующему МКДОУ «Детский сад №2» села Алексеевка, в которых потребовано устранить нарушения закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на личном контроле прокурора района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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