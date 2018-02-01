В Южноуральске после гибели молодого рабочего возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по результатам процессуальной проверки.

Трагедия произошла днем 26 января на территории одного из цехов ООО ПКФ «Политранс» (Южноуральск).

В ходе выполнения работ по проверке герметичности цистерны в результате разгерметизации емкости произошел хлопок. В результате удара дном цистерны получил смертельные травмы 21-летний электросварщик предприятия.

«По результатам проведенной процессуальной проверки было установлено, что погибший выполнял наряд-задание по проведению газо-воздушных работ, на исполнение которых не прошел обучение», – отметили в ведомстве. В этой связи возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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