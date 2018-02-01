В Миассе учеников эвакуировали из дымящейся школы

Четыре сотни учащихся и педагогов эвакуировали из-за задымления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня во второй половине дня в школе №4. Жители города сообщают об этом в социальных сетях.

По словам очевидцев, занятия второй смены в образовательном учреждении пришлось прервать из-за задымления, распространявшегося от кабинета технологии.

После пожарной тревоги из здания эвакуировали школьников и педагогов – всего около 400 человек. При этом, по рассказам учеников, не все дети дожидались очереди забрать одежду из гардероба: некоторые выскакивали на улицу без верхней одежды.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, причиной переполоха стало задымление из-за короткого замыкания на токарном станке в кабинете технологии. Открытого горения не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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