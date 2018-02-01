В Челябинской области почти вдвое выросло число погибших на пожарах

В МЧС обеспокоены ростом гибели людей на пожарах на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по итогам первого месяца 2018 года в Челябинской области наблюдается рост числа бытовых пожаров и погибших на них людей.

С начала года в 20 муниципальных образованиях зарегистрирован рост количества пожаров, в 13 – рост количества погибших на них людей. За первый месяц нового года в области погибло 34 человека, в том числе 1 ребенок (в 2017 году – 19 человек).

Особое беспокойство МЧС вызывает обстановка с пожарами в Усть-Катавском (превышение в 3,5 раза), Кыштымском (в 2,5 раза), Копейском (в 2,4 раза), Чебаркульском (на 67%) городских округах, Октябрьском (в 3,5 раза), Красноармейском (в 2,1 раза), Саткинском (на 80%), Сосновском (на 53%) муниципальных районах.

Что касается гибели людей на пожарах, то здесь, по мнению ведомства, необходимо обратить пристальное внимание на ситуацию в Красноармейском (увеличение на 3 человека), Сосновском (на 3 человека), Катав-Ивановском (на 3 человека, в т.ч. 1 ребёнок), Карталинском (на 2 человека) муниципальных районах, а также Миасском (на 3 человека) городском округе.

В ряде муниципалитетов превышение идёт как по количеству пожаров, так и по числу погибших на них людей.

Наибольшее количество пожаров происходило в понедельник – 67 случаев, наибольшее количество людей погибало по субботам – 15 человек. Что касается времени суток, то с 22.00 до 06.00 часов на пожарах погибло 19 человек, что составляет 55% от общего количества.

Среди основных причин пожаров продолжают «лидировать» нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (157 пожаров – 42% от общего количества произошедших пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей (102 пожара – 28%), неосторожное обращение с огнём (92 пожара – 25%), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (18 пожаров – 5%).

Что касается неосторожного обращения с огнём, то подавляющее большинство случаев здесь занимает неосторожность при курении. Большое число пожаров, к тому же со смертельным исходом, происходят именно по вине курильщиков, а также людей, злоупотребляющих спиртными напитками.

В адрес глав муниципальных образований были направлены письма с рекомендациями об инициировании введения особого противопожарного режима. В результате на 1 февраля данный режим введён в 14-ти муниципальных образованиях. Это Магнитогорский, Верхнеуфалейский, Усть-Катавский, Кыштымский, Миасский и Златоустовский городские округа, Карталинский, Сосновский, Каслинский, Увельский, Саткинский, Октябрьский, Агаповский и Красноармейский муниципальные районы.

Сложившаяся обстановка с бытовыми пожарами, результаты проведения комплекса превентивных мероприятий и профилактической работы в ближайшее время будут рассмотрены на заседаниях Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, в том числе внеочередных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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