Бизнес крепче брака: в Челябинской области бывшие супруги ответят за контрабанду алкоголя

Дело экс-супругов из Красноармейского района о контрабанде алкоголя и сигарет направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенных организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия бывшие супруги в период с июня 2016 по февраль 2017 года, действуя вместе с неустановленными лицами, в нарушение федерального законодательства, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 20 тысяч бутылок алкогольной продукции и 500 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму около 4,7 миллиона рублей, большую часть из которых составляла продукция с акцизными марками Республики Казахстан.

В ходе предварительного следствия на недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красноармейский районный суд Челябинской области.

В отношении неустановленных соучастников организованной группы в уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется следственными органами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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