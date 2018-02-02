Челябинец отделался условным сроком за драку с полицейским

Жителю Челябинска дали 3,5 года условно за драку с участковым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд областного центра признал 24-летнего местного жителя. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В суде установлено, что в июле 2017 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» два участковых уполномоченных полиции у дома №110 по Комсомольскому проспекту обнаружили двух нетрезвых молодых людей, пытавшихся похитить безалкогольную продукцию из холодильника.

Заметив полицейских, челябинцы попытались сбежать. Однако удалось это только одному из них. Но и задержанный воришка решил не сдаваться. Он попытался вступить в поединок с одним из участковых, ударив того сначала ногой, а затем нанеся не менее десяти ударов кулаками в голову. В итоге полицейский получил сотрясение головного мозга, квалифицированное экспертами как легкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного челябинца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в виде 3 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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