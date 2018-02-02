Челябинская больница заплатит пенсионерке 25 тысяч рублей за мокрый пол в ванной

Прокуратура добилась компенсации морального вреда пенсионерке, получившей перелом руки в лечебном учреждении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, пожилая челябинка обратилась в суд с иском к МБУЗ «Городская клиническая больница №5».

Женщина рассказала, что, находясь на стационарном лечении в медицинском учреждении, поскользнувшись на мокром полу в ванной комнате, упала и получила перелом плечевой кости. После выписки четыре месяца проходила лечение по поводу травмы.

Горожанка потребовала возместить полученный ею моральный вред. Прокурором, участвовавшим в рассмотрении гражданского дела, требования истца поддержаны.

Решением Калининского районного суда в удовлетворении требований истца было отказано. Судья посчитал, что пенсионеркой не доказан факт ненадлежащего содержания ванной комнаты, и сделал вывод о нарушении пенсионеркой режима отделения больницы.

Не согласившись с данным решением, в защиту пенсионерки прокурор внес в вышестоящую инстанцию апелляционное представление.

Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворено, решение Калининского районного суда города отменено.

По делу принято новое решение об удовлетворении требований истца, суд постановил выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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