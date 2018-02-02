В Челябинской области поймали сетевика-мошенника

Троицкие полицейские задержали мошенника, косившего под продавца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального ведомства задержали в Троицке жителя Оренбургской области, подозреваемого в мошенничестве.

Сотрудники полиции установили, что мужчина, действуя на территории Челябинской области, являясь одним из активных участников группы, посещал престарелых граждан, и предлагал приобрести различные вещи для кухни: ножи, сковородки и так далее. В свою очередь злоумышленники в ходе общения узнавали расположения комнат и где хранятся ценности, после чего уходили. По истечению времени они возвращались к пенсионерам и представлялись уже социальными работниками, предлагали помощь. В момент разговора один из участников группы отвлекал собеседника, второй, уже в знакомом ему помещении искал денежные средства и ценности.

В настоящее время, установлена причастность задержанного к 2 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

В целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также всех участников группы сотрудники полиции обращаются к гражданам пострадавшим от их действий сообщать об этом по телефону управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области 8(351)267-72-50.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.02.18

Эксперты рассказали о влиянии выброса рутения на здоровье южноуральцев. / Урал активно переходит на 4G. / Челябинская больница заплатит пенсионерке 25 тысяч рублей за мокрый пол в ванной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»