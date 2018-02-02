Южноуралец, заказавший партнера по бизнесу, проведет в колонии восемь с половиной лет

В Челябинской области закончился суд над бизнесменом, заказавшим своего партнера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 2 февраля, в Челябинском областном суде оглашен приговор южноуральцу, по приказу которого в Казахстане забили до смерти его бывшего бизнес-партнера.

Напомним, по версии следствия, предприниматель сколотил в городе Рудный (Казахстан) организованную группу с целью похищения и убийства своего бывшего партнера. 3 декабря, когда южноуралец уже покинул соседнюю республику, его подельники похитили намеченную жертву, вывезли мужчину за пределы города, где стали избивать ногами, руками и всем, что попадалось под руку. Всего бизнесмену нанесли не менее 92 ударов, в результате чего он скончался.

Кроме того, южноуральцу было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и передаче в период до 4 декабря 2013 года одному из подельников пистолета «Беретта», а также 8 патронов, с которыми тот был задержан 10 декабря 2013 года.

Также предпринимателю предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении 1 боевой гранаты, пистолета «ТТ», пистолета Макарова и 35 боевых патронов, изъятых при обыске 7 декабря 2013 года в его рабочем кабинете в Рудном.

Челябинский областной суд признал южноуральца виновным в похищении человека, совершенном группой лиц, а также в незаконных приобретении, хранении и передаче оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, бизнесмен приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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