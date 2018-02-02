Аргументов не хватило: ЧЭМК проиграл в окружном суде дело по рекультивации шлакоотвалов

ЧЭМК не смог оспорить требования Росприроднадзора в рекультивации шлакоотвалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росприроднадзора по Челябинской области, кассационная инстанция арбитражного суда Уральского округа отклонила жалобу АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» на предписание природоохранного ведомства.

Напомним, еще в 2016 году в ходе проведенной региональным управлением Росприроднадзора проверки было установлено, что АО ЧЭМК не выполняет обязанность по инвентаризации и рекультивации земельного участка общей площадью 477 тысяч 696 квадратных метров. Речь идет о так называемых шлакоотвалах, расположенных на территории предприятия, где содержатся полтора десятка отработанных шлаков.

16 сентября 2016 года надзорное ведомство было выдано предписание в срок до 2 октября 2017 года устранить выявленные нарушения путем проведения инвентаризации нарушенных земель и разработки проекта рекультивации.

Не согласившись с вынесенным предписанием, АО ЧЭМК обратилось в арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании его недействительным. В кампании отмечали, что шлакоотвалы, по сути, являются сырьем, подлежащим переработке. К тому же сроки, поставленные Росприроднадзором для исполнения предписания, слишком сжатые, сетовали на комбинате. Однако это не убедило суд.

Решением Арбитражного суда Челябинской области, а затем и постановлением 18 апелляционного суда предписание ведомства было признано законным и обоснованным.

После этого промышленники обратились с кассационной жалобой в арбитражный суд Уральского округа. Вчера, 1 февраля, эта жалоба была отклонена, а предписание управления вновь оставлено в силе.

Вместе с тем, это не означает, что Челябинск избавится от вечно пылящих шлакоотвалов уже в ближайшее время. Ведь пока речь идет лишь об инвентаризации и разработке проекта рекультивации. Сроки, когда ЧЭМК начнет непосредственную рекультивацию, не известны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.02.18

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