Внезапно: заказ на искусственный остров в центре Челябинске достался компании южноуральского губернатора

Искусственный земельный участок на реке Миасс, где планируется разместить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС, построит компания, принадлежащая семье губернатора Челябинской области.

Как уже сообщал РИА «Новый День», конкурс на выполнение работ по устройству искусственного земельного участка для здания будущего конгресс-холла выиграло АО ПО «Монтажник» из Магнитогорска. В ходе торгов компания оценила свои услуги в 29 миллионов рублей, перебив таким образом цену второго участника – ЮУ КЖСИ, предложившую 29,7 миллиона рублей.

«Монтажник» – достаточно известная и влиятельная компания на строительном рынке Южного Урала. Основной заказчик объединения – Магнитогорский металлургический завод. Долгое время его основным владельцев был Виктор Тулупов, занимающий также должность генерального директора ПО «Монтажник». Ему принадлежало 81,81% акций компании.

Однако теперь выяснилось, что недавно АО ПО «Монтажник» приобрели структуры, аффилированные с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. «Очень не хотели отдавать предприятия, – цитирует собственный источник Znak.com. – Это была очень сложная ситуация, тяжелые переговоры. В итоге Тулупову и его партнерам ничего не оставалось, как отдать «Монтажник».

Челябинск, Виктор Елисеев

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