На Урале нашли тайные документы врагов режима

На Южном Урале нашли тайник с документами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», секретный архив обнаружили в Верхнеуральской тюрьме, где в 30-ые годы ХХ века располагался специальный политический изолятор НКВД.

Напомним, изолятор в Верхнеуральске организовали весной 1925 года, когда группа арестантов на Соловках устроила голодовку. Бунтовщиков отправили на Урал. Здесь в разные годы сидели Карл Радек, Григорий Зиновьев, Лев Каменев, бывший председатель Государственного банка СССР и заместитель председателя ВСНХ СССР Георгий Пятаков, епископ РПЦ митрополит Петр, двоюродная сестра Гитлера Мария Копенштайнер, Лидия Русланова.

Найденные рукописи датируются 1932 – 1933 годами. В это время в изоляторе находились первый главный редактор газеты «Комсомольская правда» Александр Слепков; литератор Дмитрий Марецкий – родной брат кинозвезды 30-х годов Веры Марецкой; руководитель соединенных партизанских отрядов в Сибири в годы Гражданской войны большевик Чернов; бывший председатель ВЧК – ОГПУ Грузии Цицнадзе; Ладо Енукидзе, племяннике секретаря президиума ВЦИК Авеля Енукидзе; одним из основателей и руководителей Хорватской компартии и Союза коммунистов Югославии, представитель СКЮ в Коминтерне в Москве Анте Цилига.

В тайнике обнаружены монография «Решающая измена сталинщины», проект резолюции «Об основах эконом. политики», открытое письмо в редакцию журнала «Большевик-Ленинец» и другие документы. Авторов этих работ предстоит установить историкам, после чего материалы будут переданы в постоянную экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы учреждения.

«Из текстов рукописей можно сделать вывод о том, что, даже находясь в заключении, узники собирались на общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только СССР, но и зарубежных стран», – сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.02.18

3-5 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Обманутые дольщики банкротят «Речелстрой». / До выборов президента осталось 45 дней: сделал селфи с друзьями – готовься к штрафу за несанкционированный пикет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»