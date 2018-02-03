Башенный кран разнес легковушку

В Челябинске стрела башенного крана рухнула на автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня днем на Университетской набережной: на стройплощадке в микрорайоне «Академ Riverside» демонтировали башенный кран. В какой-то момент стрела крана сорвалась и рухнула вниз, упав на автомобиль «Лада Приора», припаркованный за строительным ограждением.

По некоторым данным, водитель в этот момент находился в салоне. Мужчина не пострадал. А у автомобиля разбиты крыша и стекла. Владелец крана обещает компенсировать нанесенный ущерб.

Вторая часть стрелы упала на проезжую часть с другой стороны строящегося дома, пробив в дороге дыру. Яму временно засыпали щебнем.

Челябинск, Павел Зварзин

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