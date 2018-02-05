Серийные похитители коров из Челябинской области предстанут перед судом

В суд направлены материалы уголовного дела южноуральцев, похищавших крупный рогатый скот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, четверо мужчин обвиняются в хищении крупного рогатого скота у жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Чесменского, Варненского и Верхнеуральского районов.

Органами предварительного расследования установлено, что преступления совершались ночью. Злоумышленники пробирались в хозяйственные помещения, расположенные на территории частных домовладений потерпевших, откуда похищали коров. Похищенные животные перевозились в специально оборудованном автомобиле «Газель». От противоправных действий участников группы пострадали 20 человек. Большинство из них являются пенсионерами. Общая сумма причиненного ущерба составила более миллиона рублей.

В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время Троицкий городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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