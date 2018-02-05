В Магнитогорске крематорий дымил незаконно

Магнитогорская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе местного крематория.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха были выявлены при проверке ООО фирма «ДОЛГ».

«Установлено, что предприятие осуществляет эксплуатацию крематория на территории Магнитогорска, в результате которой в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) вещества, – рассказали в надзорном ведомстве. – В нарушение требований законодательства проект нормативов предельно-допустимых выбросов, разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух у ООО фирма «ДОЛГ» отсутствуют».

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании деятельности ООО фирма «ДОЛГ» незаконной и возложении на общество обязанности устранить нарушения закона в шестимесячный срок.

Рассмотрение гражданского дела находится на контроле прокурора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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