Коркинскому району угрожает бешенство

Челябинск, Февраль 05 (Новый День, Юлия Димова) –Жители Коркино нашли мертвую лису: труп животного направлен на экспертизу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дикого зверя обнаружили охранники щебеночного карьера, расположенного недалеко от кирпичного завода. На теле лисицы сотрудники зафиксировали следы от укусов. По словам очевидцев, лисицу разорвали сторожевые псы.

Предположительно, животное инфицировано вирусом бешенства. Сообщение о находке передали в экстренные службы. На место происшествия выехал специалист ветстанции. Мертвую лисицу забрали на экспертизу, а напавших на нее собак привили. В лечебное учреждение также направили работников карьера, контактировавших с животными.

Челябинск. Другие новости 05.02.18

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