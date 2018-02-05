Буду выгонять детей на холод: в «ЧелябГЭТ» отказались выполнять распоряжение управления транспорта (ВИДЕО)

Руководство «ЧелябГЭТ» сочло неоправданным требование мэрии не высаживать детей из транспорта зимой.

Как уже сообщал «Новый День», скандал с высаженным вечером из трамвая школьником произошел на минувшей неделе. Мальчика, забывшего транспортную карту, кондуктор одного из трамваев выгнала из вагона на холод.

Впрочем, руководство муниципального транспортного предприятия не сочло погоду столь уж холодной. «Температура воздуха в момент происшествия была -15, -17 градусов, так что нельзя сказать, что температура была критической», – заявил журналистам директор ООО «ЧелябГЭТ», депутат городской Думы Александр Павлюченко. И подчеркнул: действующее законодательство нарушено не было.

Впрочем, топ-менеджер транспортного предприятия все же согласился, что этические нормы и правила кондуктор нарушила. Даже выразил готовность провести с ней дополнительную беседу. Только найти «провинившегося» кондуктора так и не смогли. Александр Павлюченко объяснил это отсутствием официального обращения по факту инцидента и недостаточностью информации, которую предоставила мать школьника.

Что же касается распоряжения начальника управления транспорта Челябинска Романа Болотова, то оно муниципальному перевозчику, как оказалось, не указ: директора ЧелябГЭТ не устраивает формулировка « в зимний период времени». Исходя из приведенного г-ном Павлюченко примера, он вообще считает, что проявлять снисходительность к детям при температуре выше 20 градусов мороза – неоправданная роскошь.

В ЧелябГЭТ готовы выполнять указания чиновников на своих условиях

Кстати, Александр Павлюченко не стал объяснять, почему одно распоряжение мэрии он готов выполнять, а другое – нет. И почему распоряжение начальника управления транспорта не высаживать школьников из трамваев и троллейбусов в зимний период времени не является для муниципального перевозчика достаточным основанием для внесения соответствующих изменений в инструкцию.

Отметим, что инцидент, произошедший на минувшей неделе, стал свидетельством окончательного выхода из-под контроля администрации, казалось бы, муниципальных транспортных предприятий. Впрочем, этого и следовало ожидать. Ведь ни ООО ОГТ, ни ООО «ЧелябГЭТ» никоим образом не зависят от управления транспорта, ответственного за организацию работы общественного транспорта в Челябинске. Управление не является учредителем этих предприятия и, по сути, может лишь выдавать им те или иные рекомендации, как и другим участникам рынка пассажирских перевозок. Что естественным образом снимает возникавший еще в прошлом году вопрос о дотировании муниципальных перевозчиков. С одной стороны, это помогает сэкономить городской бюджет. С другой, окончательно хоронит муниципальный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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