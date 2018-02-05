Челябинцы требуют вернуть Саду камней статус сквера

Жителей Челябинска обеспокоило «исчезновение» статуса сквера у городского Сада камней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские общественники заявили об угрозе застройки Сада камней. По некоторым данным, на месте геологического сквера может появиться гостиница.

По словам активиста Ярослава Магазова, о том, что Сад камней утратил статус сквера, общественники узнали из ответа на свой запрос, полученного от администрации Центрального района города. Там же содержалась информация, что часть территории бывшего сквера принадлежит частнику – ООО «Инвестпроект».

Активистов обеспокоило изменение категории земель, к которой отнесен земельный участок. По данным Публичной кадастровой карты, теперь он относится к землям населенных пунктов с разрешенным использованием «для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь горожан». «Мы направили в мэрию запрос, чтобы прояснить, когда Сад камней утратил статус сквера, – рассказал активист. – По открытым данным, последние изменения по земельному участку были произведены в ноябре прошлого года».

В администрации Центрального района Челябинска РИА «Новый День» сообщили, что включили сквер в план федеральной целевой программы с целью его реконструкции. Тут –то и выяснилось, что участок находится в частных руках. Администрация города даже пыталась вернуть землю через суд, но пока безрезультатно.

Общественники опасаются, что теперь Сад камней может быть застроен: появилась информация о начале строительства в июне 2018 года. «Необходимо вернуть статус сквера!» – настаивают активисты.

В мэрии возможность застройки участка в ближайшее время отрицают, хотя подтверждают, что права на землю переданы частной компании. Точнее, на небольшую ее часть. «Речь идет об участке площадью 5 гектаров, – рассказали в пресс-службе муниципалитета. – 4 гектара находятся на балансе МУП «Челябметрострой», еще 1 гектар принадлежат частнику. Но строительство на участке невозможно до окончания всех необходимых работ метростроевцами, которые потом должны будут провести благоустройство». О том же, что это произойдет нынешним летом, речи и вовсе не ведется, подчеркнули в мэрии.

Что касается изменения статуса участка, ситуацию может прояснить городской комитет по управлению имуществом и земельными отношениями. РИА «Новый День» на минувшей неделе обратился в структурное подразделение мэрии с запросом, когда и каким образом участок был передан в частные руки, официального ответа пока не последовало.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.18

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