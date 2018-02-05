До выборов президента осталось 42 дня: в Челябинске назначили нового главного виновника смога

Виновником непрекращающегося смога в Челябинске чиновники назвали Коркинский разрез.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска приняла 389 сообщений о загрязнении воздуха. Об этом сообщил начальник управления экологии города Александр Рымарев.

При этом большая часть жалоб поступила от жителей Ленинского и Советского районов. А это значит, что главным загрязнителем является Коркинский угольный разрез, в котором никак не могут потушить эндогенные пожары, сделал вывод чиновник. Представитель мэрии напомнил, что в настоящее время на территории карьера продолжаются четыре пожара общей площадью более 400 метров. При этом каждый из них находится в труднодоступном месте.

Отметим, что долгое время чиновники различных уровней отрицали сколь-нибудь существенное влияние ситуации в Коркинском разрезе на воздух Челябинска. Раазрабатывавшая карьер Челябинская угольная компания депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова также настаивала на своей невиновности, регулярно заявляя, что дым от возгорания в разрезе физически не может добраться до Челябинска. Поэтому, к примеру, в июле 2016 года причиной смога в Челябинске чиновники от экологии назвали сибирские лесные пожары.

Главным же виновником удушливого облака, окутавшего город, в мэрии и региональном министерстве экологии на протяжении последних лет называли автомобили. Вот уже несколько лет чиновники сетовали на из года в год растущее число «железных коней», отнимающих у горожан последние глотки чистого воздуха.

Ситуация изменилась, когда правительство Челябинской области начало активно продавливать проект Русской медной компании по строительству в регионе Томинского горно-обогатительного комбината. Инициатива по возведению опасного производства в паре десятков километров от Челябинска вызвала массовые протесты. Поняв, что избежать столкновения с общественностью не удастся, чиновники попытались найти хотя бы видимость компромиссного решения. Таким стал отказ (по крайней мере, публичный) от идеи создания хвостохранилища на территории Томинского ГОКа с последующим складированием отработанных хвостов в Коркинском разрезе.

Только после этого (а также после прекращения деятельности Челябинской угольной компании г-на Струкова) правительственные взоры обратились к Коркинскому угольному карьеру, вдруг оказавшемуся главной экологической проблемой не только Коркинского района, но и Челябинска. Чиновники даже стали подзабывать об отрицательном влиянии на атмосферу города автомобильного транспорта, хотя по привычке еще отчитываются о количестве выловленных машин с превышением допустимого уровня загрязнения окружающей среды. Зато на всех экологических площадках не устают рассуждать о пагубном воздействии на качество воздуха и здоровье южноуральцев пожаров в Коркинском разрезе и благотворности хвостов Томинского ГОКа, которые только и могут потушить пожары в карьере.

Между тем, альтернативные варианты рекультивации Коркинского разреза в правительстве Челябинской области даже не хотят обсуждать. Так, инициатива общественника Якова Гуревича по переносу в карьер полигона твердых коммунальных отходов с последующим складированием там отходов с Челябинской свалки пока обсуждается лишь в среде экологических активистов. Хотя высказана она была в ходе круглого стола, организованного Общественной палаты Челябинской области и там принимали участие вице-губернатор Сергей Сушков и и.о. министра экологии региона Яна Куприкова.

Впрочем, сами чиновники, похоже, не верят в возможность победить челябинский смог с помощью РМК. Так, в конце минувшей неделе блогосферу облетела информация о переезде бывшего министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой в расположенный в Калининградской области курорт Светлогорск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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