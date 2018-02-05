На Южном Урале задержали банду автоподставщков

Полиция и ФСБ задержали в Челябинской области банду, промышлявшую мошенничеством в сфере автострахования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации сотрудниками управлений экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и следователями ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии одновременно проведено 46 обысков в нескольких городах Южного Урала.

Изъято 18 автомашин представительского класса иностранного производства, задействованных в имитациях ДТП, документация по фиктивным страховым случаям и банковские карты, посредством которых производились страховые выплаты.

Установлено, что автомобили за денежное вознаграждение оформлялись на подставных лиц, которые получали страховые выплаты с дальнейшей передачей денег инициаторам фиктивных аварий. Виновниками ДТП, как правило, признавались водители малобюджетных транспортных средств.

«Так, в одной из аварий с участием трех машин, якобы произошедшей в июле 2016 года в центре Челябинска, фигуранты потребовали возмещение в сумме около 800 тысяч рублей за две дорогостоящие иномарки», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент потерпевшими признаны шесть страховых компаний. По предварительным данным, ущерб превысил семь миллионов рублей.

Следователями допрошено 22 подозреваемых в незаконном возмещении страховых выплат по ОСАГО путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий. Четверо активных участников группы в возрасте от 25 до 30 лет заключены под стражу. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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