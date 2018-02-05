В частном секторе Троицка нашли мертвого младенца

В Челябинской области следователи разбираются в причинах гибели новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 3 февраля во дворе одного из частных домов города Троицка обнаружено тело новорожденного мальчика. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мать ребенка на врачебном учете не состояла. Со слов женщины, после домашних родов она вынесла тело ребенка на улицу, так как он родился мертвым.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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