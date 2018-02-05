Смог продолжает висеть над Южный Уралом

Синоптики вновь продлили действие предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, ожидаются в атмосферном воздухе Южного Урала с 20 часов 5 февраля до 19 часов 6 февраля.

Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением теплого фронта, являются неблагоприятными факторами, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. НМУ 1-й степени объявлены на территории Челябинска, а также отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, режим «черного неба» действовал в регионе и непосредственно в Челябинске беспрерывно с 19 часов 30 января до 14 часов нынешнего дня. Вряд ли стоит ожидать, что за 6 часов, когда режим НМУ не был объявлен, ситуация с качеством воздуха в областном центре улучшилась. Наоборот: в отсутствие предупреждения об угрозе смога промышленные предприятия могут не соблюдать ограничения по выбрасам в атмосферу вредных веществ, действующие во время режима «черного неба».

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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