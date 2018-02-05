Южноуралец полтора часа провисел на 70-метровой высоте, сорвавшись с террикона шахты

Пожарным и МЧС пришлось спасать копейчанина, решившего покорить террикон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области, 3 февраля, в субботу, в 17:13 в пожарную часть ПЧ №110, расположенную в поселке Железнодорожный Копейского городского округа, поступило сообщение о том, что необходима помощь мужчине, который взобрался на террикон (отвал породы, выгружаемый из шахты) на территории бывшей шахты «Комсомольская».

По прибытии к месту вызова через 9 минут огнеборцы обнаружили, что мужчина взобрался на вершину террикона, сорвался, пролетел около 15 метров и повис на краю вертикального отвесного склона террикона на высоте примерно 70 метров от земли.

Подъезды к террикону были затруднены из-за отсыпок грунта. Но пожарных буквально подгоняли крики пострадавшего о помощи.

Начальник караула принял решение направить по возможным путям подъема на гребень террикона пожарного со спасательной веревкой, а сам остался встречать прибывающие подразделения и корректировать спасательную операцию. В 17:37 прибыла автолестница из Копейска, но воспользоваться ею для снятия пострадавшего не удалось. В 17:43 прибыло отделение 36 ПСЧ МЧС и тоже отправилось на верхушку хребта. Но к этому времени пожарный ПЧ №110 уже добрался до места, с которого сорвался спасаемый, хотя подъем осложнялся крутым уклоном.

В 17:46 огнеборцу удалось закрепить спасательную веревку за дерево, растущее на хребте, пропустить ее через карабин, и он начал спускаться вниз, к пострадавшему. При этом тот находился на обвале под углом не менее 80-85 градусов от уровня земли и в 15-ти метрах от верха. Пожарный обвязал горе-туриста спасательной веревкой и вместе с ним начал подниматься вверх.

Когда до верха хребта осталось 4 метра, подоспели спасатели из МЧС и при помощи второй спасательной веревки подняли несостоявшегося покорителя отвала на гребень террикона. А затем сопроводили его вниз и передали бригаде «скорой помощи». Для чего 40-летнему мужчине понадобилось забираться на шлаковый отвал, история умалчивает. Вся спасательная операция была проведена за полтора часа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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