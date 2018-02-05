В Челябинске задумались о расширении маршрутной сети троллейбусов, о покупке машин молчат

Транспортники Челябинска решили довести троллейбусы до Чурилово.

Правда, как передает корреспондент РИА «Новый День», покупать новые электробусы в «ЧелябГЭТ» пока не союираются. Об этом заявил директор предприятия Александр Павлюченко.

«Не забывайте, что у нас уже есть четыре электробуса», – напомнил топ-менеджер о троллейбусах, модернизированных в 2014 году еще силами ремонтников МУП «ЧелябГЭТ». Правда, г-н Павлюченко забыл, что проработали они всего около года, после чего в компании решили отказаться от использования автономного хода. По некоторым данным, использование машин на участках, лишенных контактной сети, оказалось слишком хлопотным: аккумуляторы довольно быстро выходили из строя и требовали подзарядки.

Впрочем, в ООО «ЧелябГЭТ» смотрят на перспективы модернизации «на коленке» тоже без особого восторга. «Сейчас мы считаем, что выгоднее – модернизировать троллейбусы или протянуть в направлении ТЭЦ-2 и Чурилово контактную сеть, – рассказал директор «ЧелябГЭТ». – Если мы сейчас пустим четыре троллейбуса, будут достаточно большие промежутки в движении. Полчаса троллейбус никто ждать не будет. Но модернизация хотя бы десяти машин обойдется в 35 миллионов рублей. Поэтому нужно посчитать: может быть, продление контактной сети обойдется дешевле».

Правда, за счет какого подвижного состава будут обслуживаться новые маршруты, пока не ясно. О покупке новых троллейбусов Александр Павлюченко не сказал ни слова. Но говорят об этом и представители мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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