«Будет сидеть»: у экс-сенатора Цыбко не нашли заболеваний, мешающих пребыванию в СИЗО

Медики ГУФСИН не нашли оснований для освобождения бывшего сенатора от Челябинской области Константина Цыбко из следственного изолятора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня в заседании суд огласил заключение медицинского освидетельствования экс-сенатора Константина Цыбко, проведенного ГУФСИН во время перерыва в судебном разбирательстве.

Напомним, ранее приговоренный к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима заявил, что в следственном изоляторе Златоуста у него обнаружили опухоль мозга, при этом проверить, злокачественное ли образование, штатные медики не могут.

По словам адвокатов, тяжелая болезнь Константина Цыбко стремительно прогрессирует: в последние дни арестант падает на прогулках в обморок и жалуется на онемение левой части тела. Для проведения медицинского обследования экс-сенатора необходимо этапировать в ЛПУ-3 – специализированное медучреждение ФСИН, расположенное в Челябинске, считают адвокаты.

Однако аргументы стороны защиты не получили поддержки со стороны ГУФСИН. Из заключения следует, что осужденный не страдает заболеваниями, не позволяющими содержать его под стражей. Данное заключение направлено судом в СИЗО. Кроме того, Константин Цыбко и его защитники заявляли ходатайства об отводе гособвинителя, допросе специалиста, ранее выдавшего медицинское заключение, о проведении судебно-медицинской экспертизы, в удовлетворении которых судом было отказано.

Следующее судебное заседание по апелляции Цыбко на обвинительный приговор суда низшей инстанции состоится завтра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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